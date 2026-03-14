◆第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル、良）

１０頭立てで行われた障害Ｇ２は、昨年の最優秀障害馬のエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は２着。単勝１・５倍の断然人気に応えることはできなかった。草野太郎騎手が騎乗し、後方から進め最後の直線で勝負をかけたが、先に抜け出したディナースタにわずかハナ差、届かなかった。今回はメンバー唯一の６２キロを背負っての出走だった。

同馬は昨年の中山グランドジャンプ、中山大障害を制して２５年の最優秀障害馬のタイトルを獲得。２４年の阪神ＳＪは２着、昨年は４着だったが、今年も勝利を飾ることはできず。この後は中山ＧＪ（４月１８日、障害芝４２６０メートル）を予定している。

３番人気で高田潤騎手が騎乗したディナースタ（牡７歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ドゥラメンテ）が１着で重賞初制覇。勝ちタイムは４分３０秒７。４番人気のヘザルフェン（森一馬騎手）が３着に続いた。

草野太郎騎手（エコロデュエル＝２着）「阪神はあんまりメンタルが安定しない。障害も正面の飛越から、らしくない飛越が続いて、それを取り戻すロスがあった。勝負どころで厳しいなと思ったけど、最後はバギュンと脚を使ってくれました」