山梨の放送局・ＹＢＳラジオでは１５日午後６時から２時間、恒例の特別番組「プチ鹿島と櫻井和明のどこまでもプロ野球愛」を生放送でオンエアする。

時事芸人としてＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」のコメンテーターとしても活躍し、ドキュメンタリー映画「シン・ちむどんどん」では監督・主演も務めたプチ鹿島（５５）と、データの鬼で熱狂的Ｇ党の櫻井和明アナ（５３）が熱トークを展開。「神スイング」で野球ファンのハートを射抜いたタレントの稲村亜美（３０）も事前収録で参戦し、お互いの２０２６年シーズンの順位予想を披露する。

この日の午前１０時にプレーボールとなるＷＢＣ準々決勝の日本対ベネズエラ戦についての振り返りや、準決勝、決勝のみどころについても激論。ＭＬＢ挑戦１年目の村上宗隆、岡本和真、今井達也はどんなシーズンになるのか。そして１９日に開幕するセンバツ高校野球大会の直前情報もお届け。さらには「プロ野球マスコットヒストリー！」と題して、プロ野球史を彩った新旧の球団マスコットについても、思い出を語っていく。

同特番は元々、ＰＫと櫻井アナが１８年３月に特番「平成プロ野球列伝」を放送。好評につき１９年３月、「プチ鹿島と櫻井和明のどこまでもプロ野球愛」として再編成したところ、あまりの熱量に山梨ローカルの枠を超え、ラジコのエリアフリー機能で聴取した全国のプロ野球ファンから絶賛の声がＳＮＳ上に飛び交う事態となった。

開幕直前特番としては８度目となる今回も、異常な野球愛の熱量は不変。一昨年の同番組でセ・リーグの順位予想を１位から６位まで全て的中させたスポーツ報知の加藤弘士編集委員（５１）も、当日は甲府のスタジオに入り、ゲスト出演する。野球を愛する人々にとって、心が躍る２時間になりそうだ。