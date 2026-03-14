裸足で男子に混じってプレー。軽蔑的な言葉にさらされた。転機はブラジル戦の歴史的なゴール。マニシャがインドサッカーの可能性を証明するまで【女子アジア杯】
オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、インド女子代表はグループ最下位に終わったが、FWマニシャ・カリヤンが台湾戦で決めた一撃が「大会ベストゴール」と称賛されている。
シドニーのスタジアムで生まれたこのゴールは、裸足でボールを蹴っていた一人の少女の、孤独で偉大な旅路を象徴するものだった。その軌跡をインドメディア『The Indian Express』が伝えた。
インドが０−１でリードされていた39分、ゴールまで約28メートルの位置でフリーキックの機会を得たマニシャは、静かにボールをセットすると左足を振り抜いた。
ボールは美しい軌道を描いてクロスバーの下側を叩き、ゴールラインを越えた。VARの確認を経てゴールが認められると、実況解説者は「今大会のベストゴールだ」と叫んだ。
その後、インドがオウンゴールなどで失点を重ね１−３で敗戦。チームは３戦全敗、得失点差マイナス14で大会を去ったが、マニシャのゴールはインドサッカーの可能性を世界に示した。
マニシャの故郷は、パンジャブ州のムゴワルという小さな村だ。女子チームはなく、彼女はいつも裸足で男子に混じってプレーしていた。
その才能を見出したのは、中学校の体育教師ブラムジット・シン氏だった。ただ、小さな化粧品店を営む父ナレンドラパル・シン氏に、娘にスポーツシューズを買い与える経済的な余裕はなかった。『The Indian Express』紙の取材に対し、ブラムジット氏は当時をこう振り返る。
「私は彼に『この子はとても才能がある』と伝え続けました。彼女はU-14の男子を相手に楽しそうにゴールを決めていたのです。何が障壁なのかと尋ねると、彼はシューズを買う余裕がないと言いました。私は『お金がマニシャのキャリアの障害になることは決してない』と伝えました」
１か月にわたる説得の末、父は娘の挑戦を認めたが、次なる壁は世間の目だった。マニシャの姉ソナム氏は同紙に「近所の人たちは父に『娘が男の子と遊んでいる』『ショートパンツを履いている』などと言っていました。両親は、誰もが精神的に傷つくような社会からの軽蔑的な言葉にさらされましたが、コーチを強く信じて、それを無視し続けたのです」と語っている。そのプレースタイルと髪型から、友人たちはマニシャを元ブラジル代表ロナウジーニョにちなんで「ジーニョ」と呼んだ。
転機は2021年11月、ブラジル女子代表との親善試合で生まれた。チームは１−６で大敗したが、マニシャはインド女子選手として初めてブラジルからゴールを奪う歴史的快挙を達成した。
かつて一家を非難した近所の人々が、祝福のために家に訪れたという。このゴールをきっかけに、マニシャはキプロスのアポロン・レディースへ移籍。2022年８月には、インド人として初めてUEFA女子チャンピオンズリーグに出場し、その後にギリシャのPAOK、そして今年１月にはペルーのアリアンサ・リマへと活躍の場を移した。
海外での挑戦は、言語の壁との戦いでもあった。『Al Jazeera』の取材に、マニシャは「試合中に静かにしていると、ボールをもらえません」と語り、コミュニケーションの重要性を学んだという。
また、インドと欧州のレベルの差について「ヨーロッパの選手はボールタッチが綺麗です。ラン、ポジショニング、戦術、すべてが印象的です。一方、インドの選手は基礎ができていません」と指摘する。
インドの女子リーグが１か月程度で閉幕するのに対し、欧州では７か月以上プレーが続く。今大会のインド代表メンバー26人のうち、海外の本格的なリーグでプレーしているのはマニシャただ一人だった。
女子アジアカップでマニシャは全試合にフル出場し、決定機を演出したが、味方が決めきれず、好位置へ走り込んでもパスが出てこない場面が散見された。まだ成長途上のチームの中で、彼女のレベルは突出していた。
かつて父親はスポーツシューズを買うことすらできず、近所からは「あの子に未来はない」と言われた少女は、シドニーで大会ベストゴールを決めると、すぐに次の戦いの地であるペルーへと飛び立った。
インド代表の成績は振るわなかったが、マニシャ・カリヤンの存在は、国内の育成環境が整備されればインドサッカーが世界レベルで戦える可能性を秘めていることを示唆している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「圧巻の一撃だ」インド女子FWのミラクルFK弾「今大会のベストゴール？」
シドニーのスタジアムで生まれたこのゴールは、裸足でボールを蹴っていた一人の少女の、孤独で偉大な旅路を象徴するものだった。その軌跡をインドメディア『The Indian Express』が伝えた。
ボールは美しい軌道を描いてクロスバーの下側を叩き、ゴールラインを越えた。VARの確認を経てゴールが認められると、実況解説者は「今大会のベストゴールだ」と叫んだ。
その後、インドがオウンゴールなどで失点を重ね１−３で敗戦。チームは３戦全敗、得失点差マイナス14で大会を去ったが、マニシャのゴールはインドサッカーの可能性を世界に示した。
マニシャの故郷は、パンジャブ州のムゴワルという小さな村だ。女子チームはなく、彼女はいつも裸足で男子に混じってプレーしていた。
その才能を見出したのは、中学校の体育教師ブラムジット・シン氏だった。ただ、小さな化粧品店を営む父ナレンドラパル・シン氏に、娘にスポーツシューズを買い与える経済的な余裕はなかった。『The Indian Express』紙の取材に対し、ブラムジット氏は当時をこう振り返る。
「私は彼に『この子はとても才能がある』と伝え続けました。彼女はU-14の男子を相手に楽しそうにゴールを決めていたのです。何が障壁なのかと尋ねると、彼はシューズを買う余裕がないと言いました。私は『お金がマニシャのキャリアの障害になることは決してない』と伝えました」
１か月にわたる説得の末、父は娘の挑戦を認めたが、次なる壁は世間の目だった。マニシャの姉ソナム氏は同紙に「近所の人たちは父に『娘が男の子と遊んでいる』『ショートパンツを履いている』などと言っていました。両親は、誰もが精神的に傷つくような社会からの軽蔑的な言葉にさらされましたが、コーチを強く信じて、それを無視し続けたのです」と語っている。そのプレースタイルと髪型から、友人たちはマニシャを元ブラジル代表ロナウジーニョにちなんで「ジーニョ」と呼んだ。
転機は2021年11月、ブラジル女子代表との親善試合で生まれた。チームは１−６で大敗したが、マニシャはインド女子選手として初めてブラジルからゴールを奪う歴史的快挙を達成した。
かつて一家を非難した近所の人々が、祝福のために家に訪れたという。このゴールをきっかけに、マニシャはキプロスのアポロン・レディースへ移籍。2022年８月には、インド人として初めてUEFA女子チャンピオンズリーグに出場し、その後にギリシャのPAOK、そして今年１月にはペルーのアリアンサ・リマへと活躍の場を移した。
海外での挑戦は、言語の壁との戦いでもあった。『Al Jazeera』の取材に、マニシャは「試合中に静かにしていると、ボールをもらえません」と語り、コミュニケーションの重要性を学んだという。
また、インドと欧州のレベルの差について「ヨーロッパの選手はボールタッチが綺麗です。ラン、ポジショニング、戦術、すべてが印象的です。一方、インドの選手は基礎ができていません」と指摘する。
インドの女子リーグが１か月程度で閉幕するのに対し、欧州では７か月以上プレーが続く。今大会のインド代表メンバー26人のうち、海外の本格的なリーグでプレーしているのはマニシャただ一人だった。
女子アジアカップでマニシャは全試合にフル出場し、決定機を演出したが、味方が決めきれず、好位置へ走り込んでもパスが出てこない場面が散見された。まだ成長途上のチームの中で、彼女のレベルは突出していた。
かつて父親はスポーツシューズを買うことすらできず、近所からは「あの子に未来はない」と言われた少女は、シドニーで大会ベストゴールを決めると、すぐに次の戦いの地であるペルーへと飛び立った。
インド代表の成績は振るわなかったが、マニシャ・カリヤンの存在は、国内の育成環境が整備されればインドサッカーが世界レベルで戦える可能性を秘めていることを示唆している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「圧巻の一撃だ」インド女子FWのミラクルFK弾「今大会のベストゴール？」