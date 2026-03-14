野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は13日（日本時間14日）、米テキサス州ヒューストンのダイキンパークでアメリカ代表がカナダ代表と対戦。5－3で勝利し、準決勝進出を決めた。

次戦は、屈指の強力打線を誇るドミニカ共和国との対戦となるが、クレイトン・カーショー投手がメンバーから外れる見込み。昨季限りで現役を引退したレジェンド左腕は、最後まで大会で登板する機会には恵まれなかった。

■「なぜ呼んだんだ」ファンから失望の声も……

この日のアメリカ打線は、自慢の長打力こそ影を潜めるも、好機で着実に得点を挙げた。初回に内野ゴロで先制点、3回表には2死満塁からアレックス・ブレグマン内野手（カブス）の適時打で2点を追加した。

投げては、先発のローガン・ウェブ投手（ジャイアンツ）が4回2／3を4安打無失点の好投。6回表には、ブライス・トゥラング内野手（ブルワーズ）とピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）にも適時打が飛び出してダメ押し。計6投手の継投で、最終回は守護神メイソン・ミラー投手（パドレス）が164キロの剛球を連発。カナダ打線の反撃を封じ込めた。5－3で快勝し準決勝進出。次戦は優勝候補の一角、ドミニカ共和国と対戦する。

1次ラウンドでイタリアにまさかの敗戦を喫し、あわや予選敗退の危機に瀕したアメリカは準々決勝からロースターを変更。登板を終えたタリク・スクーバル（タイガース）にマイケル・ワカ（ロイヤルズ）、ライアン・ヤーブロー（ヤンキース）の3投手が外れて、ウィル・ベスト（タイガース）とタイラー・ロジャース（ブルージェイズ）、ティム・ヒル（ヤンキース）がメンバーに加わった。

『MLBネットワーク』ジョン・モロシ記者の報道によると、今後の準決勝ではカーショーもメンバーから外れるとのこと。カナダ戦が事実上の現役最終登板の機会だったが、マウンドにのぼる場面はなく、ファンからは「なぜ呼んだんだ」「次の試合から監督を務めるんだから仕方ないね」と失望の声が溢れた。勝ち抜け条件を勘違いするなど、失言続きの指揮官マーク・デローサ監督を揶揄する声まで挙がっている。

