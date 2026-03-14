10日のメイン11R、A1級の「大和牛特別」（ダート1400メートル、10頭立て）でサトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）が勝利。JRAで2024年の天保山S（OP・京都ダート1400メートル）など5勝を挙げた実績馬が1番人気に応えて、転入初戦を飾った。

大逃げをうった6番人気クラウドノイズ（牡5＝坂本和、父ロージズインメイ）と8番人気フクノユリディズ（セン6＝田中一、父シニスターミニスター）のペースに惑わされることなく、序盤は3番手を追走。3コーナーでタレてきた両馬をつかまえて先頭に立つと、後続の追い上げを封じきった。

右前脚の落鉄もありながらの貫禄勝ち。鞍上の吉村智洋（41）が「もうちょっと勝負どころの反応が良くなれば」と言い、永島太郎師（52）は「（馬体重は）520キロ前半ぐらいがいい（この日は528キロ）。ブリンカーも着けた方がいいと思う」と話したように、初戦ということもあってまだ手探りな側面もあったことを考慮すれば、実力を出し切ったとは言いがたい。兵庫の水に慣れてくれば、さらに力を発揮しそうで覚えておきたい1頭だ。