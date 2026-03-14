黄身が混ざりやすくマイルドに…インパクト大の『穴空きチャーハン』新メニュー考案中の店長がヒラめいた野菜とは
名古屋市港区にある中華料理店『チャーハンじじい』では、“無数の穴”が空いたユニークなチャーハンが人気となっています。
■中に黄身を流し込む…名物「穴が空いたチャーハン」
『チャーハンじじい』は、エビがどっさりと乗った「エビチリ炒飯」や、牛肉がこれまたどっさり乗った豪華な「ステーキ炒飯」など、全部で8種類のチャーハンが楽しめます。
客ら：
「卵が米1粒1粒に絡まって、まろやかな味になっています」
「黄身が混ざると、しっとりさが加わる。とてもおいしいです」
「卵のまろやかさで食べやすい」
どうやって穴を開けているのか、作り方を見せてもらいました。最初は普通のチャーハンと同じですが、砂糖とみりんで煮込んだ秘伝の「たまり醤油」を入れることで、色がどんどん黒くなっていきます。
その後、特注の型に入れて器具で押し込み、出来上がりです。
■キッカケはレンコンを食べていた時に…
目新しいメニューを探していた店長のカイさん。レンコンに見立てたチャーハンを6年前に思いついたと言います。
チャーハンじじいのカイ・ユシン店長：
「レンコンを食べていた時に、この形を作ると面白くていいかなと思って」
穴をうまく使おうと卵を入れたところマイルドな味になり、見た目からも人気が出たそうで、おかずとセットになった新メニューも登場しています。
ちなみに、店員からは想像できない店名の由来は…。
チャーハンじじいのカイ・ユシン店長：
「長く長く、老人までお店をやりたいという決意です。頑張ります」