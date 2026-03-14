名古屋市港区にある中華料理店『チャーハンじじい』では、“無数の穴”が空いたユニークなチャーハンが人気となっています。

■中に黄身を流し込む…名物「穴が空いたチャーハン」





『チャーハンじじい』は、エビがどっさりと乗った「エビチリ炒飯」や、牛肉がこれまたどっさり乗った豪華な「ステーキ炒飯」など、全部で8種類のチャーハンが楽しめます。





店の名物が「穴が空いたチャーハン」です。中に卵の黄身を流し込むことで、混ざりやすくなっています。

客ら：

「卵が米1粒1粒に絡まって、まろやかな味になっています」

「黄身が混ざると、しっとりさが加わる。とてもおいしいです」

「卵のまろやかさで食べやすい」



どうやって穴を開けているのか、作り方を見せてもらいました。最初は普通のチャーハンと同じですが、砂糖とみりんで煮込んだ秘伝の「たまり醤油」を入れることで、色がどんどん黒くなっていきます。

その後、特注の型に入れて器具で押し込み、出来上がりです。

■キッカケはレンコンを食べていた時に…





目新しいメニューを探していた店長のカイさん。レンコンに見立てたチャーハンを6年前に思いついたと言います。



チャーハンじじいのカイ・ユシン店長：

「レンコンを食べていた時に、この形を作ると面白くていいかなと思って」



穴をうまく使おうと卵を入れたところマイルドな味になり、見た目からも人気が出たそうで、おかずとセットになった新メニューも登場しています。

ちなみに、店員からは想像できない店名の由来は…。



チャーハンじじいのカイ・ユシン店長：

「長く長く、老人までお店をやりたいという決意です。頑張ります」