安全性は見えないところに。

最近のモバイルバッテリー事情は、容量やコスパと同じに…いや、それ以上に「安全性」が求められている気がします。現代社会では持ち歩く必需品なのに、毎週のように「燃えた」報告があるので、やっぱりそこは大事ですよね…。

昨今では安全性を重視したモバイルバッテリーも各社から登場しています。そして国内メーカーのバッファローもまた安全性重視モデルを投入しました。

バッファロー モバイルバッテリー 10000mAh PSE適合 安心設計 5,990円 Amazonで見る PR PR

目指したのは家族や子供にも安心して持たせられる安全性。

“大切な家族・子どもにも安心して持たせられるモバイルバッテリー” を実現するため、物理・化学の両面から「もしも」の安全性を確認し、バッファロー独自の厳しい品質基準をクリアしています。

…と、さまざまな面から安全を確認したモデルになっているとのこと。

釘刺し・圧壊試験クリア。危険なガスも発生なし

Image: BUFFALO

電池にはゲル状の電解質を採用した「半個体電解質」を採用。一般的に半固体電解質は従来の液体電解質モデルよりも高い安全性があり、発火や発煙などの発生リスクを減らすことができます。

バッファローの安全試験でも、釘刺し試験・圧壊試験ともに発火しないことを確認。

破損時に危険なガスも検出されないことも確認しているとのことで、かなり安全性は高そうですね！ 子どもってわりとモノを雑に扱いがちで、落としたりもあり得ますからね…。

ケーブル付属で30W、使い勝手も良さそう

Image: BUFFALO

安全性とともに、使い勝手も良さそうなんですよね。

容量は10,000mAhとたっぷりですし、ケーブル内蔵していますから、「あっ、ケーブルないじゃん…」みたいな忘れ物も防げます。出力は30Wあるのでスマホも高速で充電できるのも良し。

価格もAmazonでは5,990円とお手ごろです。しかも数量限定の先行予約として500円オフのクーポン付き。

安全かつ使い勝手も良さそう＆価格も手ごろと、死角がないまとまり方で、春からの新生活、進学用のプレゼントとしても良いチョイスなんじゃないかな。

Source: BUFFALO, Amazon