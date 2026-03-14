Fukuoka Ohori Road Runningの1マイルで日本新記録

陸上のロードレース「Fukuoka Ohori Road Running」が14日、福岡県で行われ、4月に早稲田大に進学する本田桜二郎（鳥取城北）が、1マイルで4分0秒16の日本新記録（ロード）をマークして優勝した。高校生の爆走で、ファンの間にも衝撃が広がった。

高校生が、2024年パリ五輪3000メートル障害代表の青木涼真ら実業団の強豪に競り勝って、新記録を樹立した。1マイル（ロード）の従来の日本記録は4分1秒26で、本田は1秒10更新。右手を突き上げて颯爽とゴールを駆け抜けた。

本田は4月に早稲田大に進学する。昨年末の全国高校駅伝の1区（10キロ）では区間3位。区間賞の増子陽太（学法石川）、区間2位の新妻遼己（西脇工）も早稲田大に進むため、大きな注目を集めている。

本田の爆走はX上の陸上ファンにも衝撃を与えた。「入学前にすごい記録」「速すぎ〜」「やばい本田桜二郎さん日本記録更新してて熱すぎる」「えっぐいスプリント力 将来が楽しみすぎる」などの声が上がった。

早稲田大の花田勝彦監督も自身のXに「1マイルで本田桜二郎選手が優勝！ 日本記録が出たかもしれません！すごい！」と興奮気味につづっていた。



（THE ANSWER編集部）