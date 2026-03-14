ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンが準々決勝以降を戦うマイアミの寿司店「Ai Sushi」で侍ジャパンを応援するために考案された期間限定寿司ロール「ブルーサムライロール」（15ドル）が発売された。

鮮やかな青色は天然の海藻、ロールの先端には調理用バナナ「プランテン」を使用し、正面から見ると兜（かぶと）や刀を思わせる形状で大和魂の力強さを表現。具材には海老の天ぷらを2本使い、日本人に人気の高いマグロを内側と外側の両方に使用し、それぞれ「連覇」を狙う意味が込められているという。

シェフのカルロス・ゼンさんは「お客様にはお腹いっぱい食べて、元気に応援してほしい」とPR。「ブルーサムライロール」を発案、監修したマイアミの書道家・紀泉さんは「侍ジャパンにはこのお寿司のようにカラフルなマイアミで、チームジャパンとして日本魂を1つにして、ローンデポパークで再び勝利をもぎ取って欲しいです」と期待を寄せた。

「ブルーサムライロール」は、小ラーメンとのセット（20ドル）を含めて3月31日までの限定販売となっている。

『Ai Sushi』 住所:723 Lincoln Ln N Miami Beach， FL 33139 United States