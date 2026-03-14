歌手でタレントのDAIGO（47）が、13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅 合体SP」（午後6時50分）に出演。撮影厳禁の神聖な場でアルファベット3文字の゛DAI語゛を披露した。

「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」は千葉・成田山SP。成田山新勝寺の奥之院に足を運んだ。扉の11メートル奥に不動明王の本来の姿、大日如来が安置されていて決まった日でなければ開扉されない。また、のぞくことはできるが、カメラでの撮影はNG。

元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）、サバンナ高橋茂雄（50）、女優高島礼子（61）、DAIGO、シソンヌ長谷川忍（47）がそれぞれのぞいた。

長嶋が「見た方がいいよ」、高島が「これはびっくり」と感想を言うと、高橋が「視聴者の方に伝えるために、こここそDAIGOに伝えてもらいたい」とDAI語に期待した。

長嶋がDAIGOに「厳かな気持ちの中、感じたこととかあると思うんですけど」と振り、「視聴者が見られない、っていうことなんですよね。カメラが入らないから。我々それを何とか言葉で伝えなきゃいけないっていう。DAIGOに全部責任をかけちゃって申し訳ないんだけど、いけそうでしょ」と真面目な口調でDAI語を要求した。

DAIGOは「いけますね」と即答。「不動明王のDAI語でいいんですよね。俺が感じた」。

そして一呼吸置いて発したのが「TCI」。

意味は「遠くに（T）、ちゃんと（C）、いる（I）」。一行は爆笑。長嶋が「DAIGO、すっげえわかりやすかった」と労うように言うと、長谷川が「わかりづれえよ」とツッコんだ。