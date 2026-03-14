マンチェスター・ユナイテッドのFWブライアン・エンベウモは下部組織に所属する15歳のJJ・ガブリエルの才能を称賛した。英『METRO』が報じている。



世代別のイングランド代表にも名を連ねる同選手は現在U-18のカテゴリーでプレイしているが、今シーズンは公式戦22試合で20ゴール3アシストを記録しており、15歳ながら圧巻の存在感を見せている。また7日のU-18プレミアリーグ第20節のノッティンガム・フォレスト戦での衝撃の2ゴールには多くの称賛が集まっていた。





年齢制限の影響で今シーズンのプレミアリーグには出られない同選手だが、すでにトップチームの練習には参加しているようで、エンベウモもJJ・ガブリエルのポテンシャルに感銘を受けたようだ。「彼は強い。あの小柄な男は強い。ああ、彼は強いよ。正直言って、本当にすごいんだ。年齢はよく分からないけど、たぶん15歳だと思う。彼はまだ幼い子供に見えるかもしれないが、私たちと一緒にかなり練習しているし、実際、あの少年には何か特別なものがあると感じられるんだ」「もちろん、彼がプレイしているのを見ればわかるが、同世代の選手たちとは比べものにならないし、彼のプレイはまるで彼にとって簡単なことのように見える。彼はどちらかというとウイングタイプの選手で、ドリブルが得意だし、ペナルティエリア前でも正直言って良い選手だと思う」「1対1の場面でも、若い選手はゴールキーパーと1対1になると躊躇してしまうことが多いが、彼にはすでにその素質が備わっていると思う。彼は素晴らしいゴールを何本か決めていたし、シュートも上手い。技術的にも優れているよ」お披露目は来シーズン以降になるが、ユナイテッドが誇る若き才能JJ・ガブリエルのこれからの成長が楽しみだ。