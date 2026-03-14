「ワールドシリーズの別名義では」…米国とドミニカ共和国の対戦で“激アツ”展開へ…日本のファン注目「楽しみすぎる」【WBC】
米国がカナダに勝利し、準決勝でドミニカ共和国と対戦することになった(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月13日、準々決勝でカナダー米国の試合が行われ、5−3で米国が勝利し、準決勝進出を決めた。
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米国が5−0でリードして迎えた6回、カナダが二死二塁の好機でブラックの左前適時打で1点を返すと、なおも二死一塁でネイラーに2ランが飛び出してこの回3点が入った。
しかし、カナダの反撃もここまでだった。7回は二死二、三塁の好機をつくったが、 4番のケイシーが空振り三振に倒れて無得点に終わると、8回、9回は三者凡退に倒れてゲームセット。
米国が辛くも勝利し、準決勝では韓国を7回コールドで倒したドミニカ共和国と対戦する。ドミニカはソト、ゲレーロJr.、タティスJr.らがおり、米国もジャッジやシュワバーと強力打線を擁する。また、報道によれば、米国はポール・スキーンズが先発するという。
この対決にSNS上のファンは「楽しみすぎるなこれ…」「ドミニカvsアメリカとか熱過ぎる」「もうオールスターじゃなくて ワールドシリーズの別名義では」「ドミニカ打線 vs スキーンズは激アツの対決になりそうです」と、盛り上がりを見せていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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