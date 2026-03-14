女優の中村ゆりかが１４日までに自身のＳＮＳを更新し、写真集発売を報告した。

２０２１年３月に発売された「Ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｍｏｏｎ」以来５年ぶり２度目となる写真集の発売を報告した中村。インスタグラムで「この度、写真集を宝島社さんより５月２０日に発売することが決定しました！俳優１５周年の節目の年に、写真集を出せることになりとても嬉しいです。自然豊かな場所で今しか残せない瞬間を一冊に閉じ込めたので発売までぜひお待ちください今日はその中から、４枚のカットを先行公開。オフショットもちらっと載せるよ！」と報告し、写真集のオフショットなどを複数枚公開。「写真集のオフショットやＢｅｈｉｎｄ ｔｈｅ Ｓｃｅｎｅｓなどは公式アカウント『中村ゆりか写真集 ５月２０日発売【公式】』でも発信していくので、ぜひチェックしてみてね！」と告知した。

この投稿にファンからは「おめでとうございます！写真集楽しみです！」「素敵な写真なこと間違いない 楽しみにしてます」「めちゃくちゃかわいいぞ〜買わないとだね〜」「めっちゃ色んなビジュみれて楽しみにしてます」「凄すぎー！！おめでとう 楽しみすぎて発売日まで待ちきれないよ」「待ってました！出さないかな〜って思ってたんよ！！」「載せてくれた写真だけでもめちゃくちゃビジュ良いの伝わってきます」などの声が寄せられている。