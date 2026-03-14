千葉ロッテ、木村優人投手の「プロフェッショナルガム」制作 「これからは“噛む”ことにしっかり取り組もうと思い…」
千葉ロッテマリーンズは14日、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて、木村優人投手がオリジナルの「プロフェッショナルガム」を制作するため、好みのガムの形状・硬さ・香味を選びカスタマイズする“ガムセレクト”を行った。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
「プロフェッショナルガム」は、東京歯科大学 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授（日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト）の監修のもと、さまざまなアスリートに向けて提供しているガム。トレーニングや試合中に「噛むこと」を通じてアスリートを「噛むチカラ」でサポートすることを目的に開発されており、噛んでいる間の硬さの変化が少ないことが特長となっている。
なお、木村投手のほか、今年は毛利海斗投手、小島和哉投手、上田希由翔内野手、高部瑛斗外野手（高＝はしごだか）もオリジナルのプロフェッショナルガムを制作。今回、木村投手がセレクトしたプロフェッショナルガムの種類（形状・硬さ・香味）は「スティック、ハード、エナジー」となっている。
■木村優人投手コメント
「噛む力がパフォーマンスにつながるということは知っていましたが、これまであまり噛むことについてのトレーニングを意識してこなかったので、これからは“噛む”ことにしっかり取り組もうと思い、今回は硬さをハードにして鍛えていこうと考えました。開幕、そして今シーズンでしっかりと自分のパフォーマンスを発揮できるよう、僕のオリジナルガムとともに頑張っていきたいと思います」
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「プロフェッショナルガム」は、東京歯科大学 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授（日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト）の監修のもと、さまざまなアスリートに向けて提供しているガム。トレーニングや試合中に「噛むこと」を通じてアスリートを「噛むチカラ」でサポートすることを目的に開発されており、噛んでいる間の硬さの変化が少ないことが特長となっている。
■木村優人投手コメント
「噛む力がパフォーマンスにつながるということは知っていましたが、これまであまり噛むことについてのトレーニングを意識してこなかったので、これからは“噛む”ことにしっかり取り組もうと思い、今回は硬さをハードにして鍛えていこうと考えました。開幕、そして今シーズンでしっかりと自分のパフォーマンスを発揮できるよう、僕のオリジナルガムとともに頑張っていきたいと思います」