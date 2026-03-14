杉浦太陽、義父の誕生日ショット公開「孫たちに囲まれて嬉しそう」「素敵な写真」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の杉浦太陽が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美の父親の誕生日ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳5児のパパタレ「孫たちに囲まれて嬉しそう」義父の誕生日ショット公開
杉浦は「お義父さんの誕生日」とつづり、義父の誕生日を祝福した際の様子を公開。バースデーケーキのキャンドルを吹き消そうとする義父と、その周りを囲む子どもたちの仲睦まじい姿を披露した。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵な写真」「お義父さん、孫たちに囲まれて嬉しそう」「理想的な誕生日」「優しい世界」「幸せが伝わる」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「孫たちに囲まれて嬉しそう」義父の誕生日ショット公開
◆杉浦太陽、義父の誕生日ショット公開
杉浦は「お義父さんの誕生日」とつづり、義父の誕生日を祝福した際の様子を公開。バースデーケーキのキャンドルを吹き消そうとする義父と、その周りを囲む子どもたちの仲睦まじい姿を披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵な写真」「お義父さん、孫たちに囲まれて嬉しそう」「理想的な誕生日」「優しい世界」「幸せが伝わる」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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