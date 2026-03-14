千葉ロッテ、『チャンスくん お菓子缶』販売開始 益田投手「球場に来た証としてぜひ周りのみんなに配って楽しんでほしい」
千葉ロッテマリーンズは、10日より千葉・ZOZOマリンスタジアム横のマリーンズストアミュージアム店にて、7回のラッキーセブンの演出でおなじみのチャンスくんをかたどった『チャンスくん お菓子缶(コアラのマーチミニパック8袋入り)』の販売を開始した。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
本商品は、チャンスくんがデザインされたお菓子缶で、中には食べ切りサイズの「コアラのマーチ ミニパック」が8袋封入。また、「ちばロッテマリーンズのおうえんに行ってきました！」というメッセージが入ったステッカーが1シート(8枚)同梱されており、ミニパックに貼付して友人などに配る際などに活用できる。
空き缶は、小物入れとしてはもちろん、チャンスくんの可愛らしいデザインをいかして部屋に飾るインテリアとしても楽しめる。
■益田直也投手コメント
うちの子どもたちもコアラのマーチが大好きなので、このお菓子缶は絶対に喜びます！お菓子も小分けでシールも配れてお土産に最高なので、球場に来た証としてぜひ周りのみんなに配って楽しんでほしいです！
■商品詳細
チャンスくん お菓子缶(コアラのマーチミニパック8袋入り)：1900円
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本商品は、チャンスくんがデザインされたお菓子缶で、中には食べ切りサイズの「コアラのマーチ ミニパック」が8袋封入。また、「ちばロッテマリーンズのおうえんに行ってきました！」というメッセージが入ったステッカーが1シート(8枚)同梱されており、ミニパックに貼付して友人などに配る際などに活用できる。
■益田直也投手コメント
うちの子どもたちもコアラのマーチが大好きなので、このお菓子缶は絶対に喜びます！お菓子も小分けでシールも配れてお土産に最高なので、球場に来た証としてぜひ周りのみんなに配って楽しんでほしいです！
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チャンスくん お菓子缶(コアラのマーチミニパック8袋入り)：1900円