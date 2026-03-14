大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずきが13日に自身のInstagramを更新。WBCの観戦の際に球場で堪能した大食いメニューを公開した。

【映像】もえあず、話題となった爆食＆女子高生みたいな水着姿

バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで、大食いをしているにもかかわらず、スラリとした体形をしている、もえあず。2025年9月7日に更新したInstagramでは、「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、水着姿で食事を楽しむ様子や、カメラ目線でほほえむ姿を公開。「か〜わい〜い 女子高生みたい!!」「なんで太らないんですか？」など、様々な反響が寄せられていた。

この日は「WBC観戦で食べたものたち」とコメントを添え、ハンバーガーや餃子、弁当、串カツなど、バラエティ豊かな球場グルメの写真を複数枚投稿。「いつもは試合始まるギリギリにいくことが多いねんけど、この日は2時間前に球場入ったからいっぱい食べる時間あって楽しかったぁ」と、試合開始前から食を満喫したことを明かした。

この投稿にファンからは「可愛い〜」「いろいろなメニューが全て食べられて羨ましいなぁ〜」「全部おいしそう」「素晴らしい」などのコメントが寄せられた。