相手に何かを頼む際に添える言葉から、温泉地としても知られる特定の地名まで。3つのキーワードを成立させる共通の「ひらがな2文字」を導き出してみましょう。

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日常生活でよく耳にする言葉の「響き」に注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、コミュニケーションに欠かせない表現から静かな地名まで、3つの言葉をセレクトしました。すべての空欄に共通して入る2文字が何か、これまでの経験を頼りに特定してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□がい
あ□□
□□えさん

ヒント：誰かに助けを借りる際や、物事を丁寧に頼む時に使う言葉は何でしょうか？

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正解：おね

正解は「おね」でした。

▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おね」を補うと、次のような表現になります。

おねがい（お願い）
あおね（青根）
おねえさん（お姉さん）

丁寧な依頼を表す「お願い（おねがい）」や、温泉地として名高い宮城の「青根（あおね）」の中に、身近な親族の呼び名である「お姉さん（おねえさん）」が共通のパーツとして含まれていました。

一見すると接点のない言葉たちが、特定の2文字を介して結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを感じさせてくれます。全てのピースがピタッとはまった瞬間の、知的な充足感を味わっていただけたなら幸いです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)