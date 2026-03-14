【ひらがなクイズ】解けるとうれしい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは丁寧な依頼や身近な親族の呼び名
日常生活でよく耳にする言葉の「響き」に注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、コミュニケーションに欠かせない表現から静かな地名まで、3つの言葉をセレクトしました。すべての空欄に共通して入る2文字が何か、これまでの経験を頼りに特定してみましょう。
□□がい
あ□□
□□えさん
ヒント：誰かに助けを借りる際や、物事を丁寧に頼む時に使う言葉は何でしょうか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おね」を補うと、次のような表現になります。
おねがい（お願い）
あおね（青根）
おねえさん（お姉さん）
丁寧な依頼を表す「お願い（おねがい）」や、温泉地として名高い宮城の「青根（あおね）」の中に、身近な親族の呼び名である「お姉さん（おねえさん）」が共通のパーツとして含まれていました。
一見すると接点のない言葉たちが、特定の2文字を介して結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを感じさせてくれます。全てのピースがピタッとはまった瞬間の、知的な充足感を味わっていただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、コミュニケーションに欠かせない表現から静かな地名まで、3つの言葉をセレクトしました。すべての空欄に共通して入る2文字が何か、これまでの経験を頼りに特定してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
あ□□
□□えさん
ヒント：誰かに助けを借りる際や、物事を丁寧に頼む時に使う言葉は何でしょうか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おね正解は「おね」でした。
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おね」を補うと、次のような表現になります。
おねがい（お願い）
あおね（青根）
おねえさん（お姉さん）
丁寧な依頼を表す「お願い（おねがい）」や、温泉地として名高い宮城の「青根（あおね）」の中に、身近な親族の呼び名である「お姉さん（おねえさん）」が共通のパーツとして含まれていました。
一見すると接点のない言葉たちが、特定の2文字を介して結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを感じさせてくれます。全てのピースがピタッとはまった瞬間の、知的な充足感を味わっていただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)