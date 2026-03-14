長谷川京子、美脚映える膝上パンツコーデに反響「まっすぐで綺麗」「見惚れる」
【モデルプレス＝2026/03/14】女優の長谷川京子が3月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインが際立つファッションコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】47歳女優「まっすぐで綺麗」膝上パンツから美脚輝く
長谷川は「昨日はある収録でたくさんお喋りして来ました」と直近の仕事について報告し、「楽しかったので、また詳細はお伝えさせてください」と収録での様子についてコメントした。また、屋内で撮った写真を複数枚投稿し、薄いブラウンのセットアップにオリーブグリーンに黒色の模様が入ったトップス、黒色のロングブーツコーディネートを披露。大人な雰囲気を漂わせるアースカラーの膝上のミニ丈パンツからは美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「着こなしがおしゃれ」「まっすぐで綺麗」「見惚れる」「さすが」「コーデが大人っぽくて素敵」「スタイル良い」「自然体が魅力的」「詳細楽しみにしてます」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「まっすぐで綺麗」膝上パンツから美脚輝く
◆長谷川京子、美脚映えるセットアップコーデ
長谷川は「昨日はある収録でたくさんお喋りして来ました」と直近の仕事について報告し、「楽しかったので、また詳細はお伝えさせてください」と収録での様子についてコメントした。また、屋内で撮った写真を複数枚投稿し、薄いブラウンのセットアップにオリーブグリーンに黒色の模様が入ったトップス、黒色のロングブーツコーディネートを披露。大人な雰囲気を漂わせるアースカラーの膝上のミニ丈パンツからは美しい脚がスラリと伸びている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「着こなしがおしゃれ」「まっすぐで綺麗」「見惚れる」「さすが」「コーデが大人っぽくて素敵」「スタイル良い」「自然体が魅力的」「詳細楽しみにしてます」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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