中村江里子アナ、夫・バルト氏とのキスショット公開「絵になる」「いつまでもラブラブ」の声
【モデルプレス＝2026/03/14】フリーアナウンサーの中村江里子が3月12日、自身のInstagramを更新。自身と同じ誕生日である夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との2ショットを公開した。
【写真】57歳元フジアナ「絵になる」夫とのキスショット公開
中村アナは「＃同じ誕生日」「夫55歳、私57歳！！！！今年もまた一緒に1歳大人になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「最近は『やっぱり色々出てきたね』と体力などの変化を確実に感じていますが…やりたい事、学びたい事沢山あるのでしっかり食べて、飲んで 動ける頭と身体を維持したい！60歳還暦は真っ赤なドレス（ミニにするかロングにするか悩み中）を着たいし！」と明かしている。
「夜は次女と3人でお祝い ものの考え方、捉え方。大切にしていることや幸せを感じる時間。学歴やお金とは。そんなテーマで盛り上がりました」「ランチは夫と2人で。フランスとイタリアの牡蠣を食べ比べ 昼も夜もティラミスで締めて」と記し、レストランの店内でバルト氏と食事をする様子を撮影した動画を投稿。バルト氏からこめかみにキスをされ、笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
また「25年ほど前のジャケットとパンツで出掛けました」と全身ショットも公開。「時代は変化していて、きっと良い方に変化しているのだと信じたいのですが、それでも天の邪鬼の私は手間ひまかけて何かをしたいですし、やはり良いものは使い続けたいですし、なによりも丁寧に生きて行きたいと思っています。こんな57歳。どうぞ宜しくお願い致します」と締めくくっている。
この投稿は「憧れのご夫婦」「絵になる」「いつまでもラブラブ」「本当に素敵」「ずっと輝いてる」と反響を呼んでいる。中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】57歳元フジアナ「絵になる」夫とのキスショット公開
◆中村江里子アナ、夫・バルト氏との2ショット披露
中村アナは「＃同じ誕生日」「夫55歳、私57歳！！！！今年もまた一緒に1歳大人になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「最近は『やっぱり色々出てきたね』と体力などの変化を確実に感じていますが…やりたい事、学びたい事沢山あるのでしっかり食べて、飲んで 動ける頭と身体を維持したい！60歳還暦は真っ赤なドレス（ミニにするかロングにするか悩み中）を着たいし！」と明かしている。
また「25年ほど前のジャケットとパンツで出掛けました」と全身ショットも公開。「時代は変化していて、きっと良い方に変化しているのだと信じたいのですが、それでも天の邪鬼の私は手間ひまかけて何かをしたいですし、やはり良いものは使い続けたいですし、なによりも丁寧に生きて行きたいと思っています。こんな57歳。どうぞ宜しくお願い致します」と締めくくっている。
◆中村江里子アナの投稿に「憧れのご夫婦」と反響
この投稿は「憧れのご夫婦」「絵になる」「いつまでもラブラブ」「本当に素敵」「ずっと輝いてる」と反響を呼んでいる。中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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