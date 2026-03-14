ソフトバンクやメジャーでプレーし、現在ＢＣ栃木の川崎宗則氏が１４日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」に出演。野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で対戦するベネズエラの攻略法について解説した。

番組ではＷＢＣについて特集。侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）にベネズエラと対戦するが、難敵として立ちはだかるのが“大谷キラー”とも称される先発のランヘル・スアレス投手（レッドソックス）。平均球速は１４０キロ台半ばだが、チェンジアップ、カットボール、シンカー、スライダー、カーブと多彩な変化球を操るメジャー屈指の技巧派左腕だ。

川崎氏はスアレスについて、「メジャーでもやっぱり１２勝するだけありますよね。このたくさんの球種を使うピッチャーは少ないです。かなり絞りずらいピッチャーですよね」とコメント。中でも要注意はスアレスの“武器”チェンジアップとし、「シンカーかカットボールに間違えてバッターが途中まで振るんです。振るぐらいにフッと落ちる。まさしくゴーストみたいな」“消える魔球”と説明。「チェンジアップは狙わない。狙ったらだめ。だってゴーストですよ。現実を見ましょう。打てない！」とこの球は徹底して捨てるべきと指摘。「シンカーかカットボール、この速い球をまず狙う。そういうのを積極的に狙っていけば」と攻略法を説明。それでも追い込まれた場面でのチェンジアップの対処法には「大和魂。三振しない、ファウルにしていく。最後は気合」と話してスタジオの笑いを誘った。

それでも「消える魔球に近いのがチェンジアップ。手を出しちゃいけない。消えるんですから。ゴースト見ちゃダメ。あれを打ちにいこうとすると、相手の術中にはまっちゃうので」と徹底することを強調していた。