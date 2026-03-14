北陸学院が118得点の猛攻で九州学院に圧勝…U18トップリーグ昇格をかけ八王子と激突へ

3月14日、東洋大学赤羽台キャンパス HELPSO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子準決勝が行われ、北陸学院高校（石川県／ブロックリーグA優勝）が118－68で九州学院高校（熊本県／ブロックリーグF優勝）に勝利した。

ブロックリーグを全勝優勝した強豪同士の一戦は、試合序盤から北陸学院のオフェンスが爆発。ファディペバヨジョシュアと水口朔太郎を中心に得点を重ね、30－15で第1クォーターを終えた。第2クォーターに入っても北陸学院の勢いは衰えず、56－33と23点差までリードを拡大。後半に入っても攻守で優位に立ち、特に第3クォーターは九州学院をわずか5得点に抑え込んだ。第4クォーターも危なげなく試合を進めた北陸学院は、50点差をつける118－68で圧勝した。

100点台に乗せる大勝を飾った北陸学院は、ジョシュアが放った8本のシュートをすべて成功させ、17得点10リバウンドでダブルダブルを達成。水口も15得点7リバウンド5アシスト2スティールと活躍した。さらに足立芽生太、片岸将人、川俣蒼太がそれぞれ12得点、伊藤騎士が10得点と、合計6人が2桁得点をマークした。

一方の九州学院は、兼瀬心貴が21得点6リバウンド、山中太智が16得点、浦下治也が12得点を記録したが完敗。2026年度もブロックリーグで戦うことになった。

勝利した北陸学院は、「U18日清食品トップリーグ2026」の出場権をかけ、あす15日に行われる決勝で八王子学園八王子高校（東京都／トップリーグ6位）と対戦する。

■試合結果



北陸学院高校 118－68 九州学院高校



北陸｜30｜26｜26｜36｜＝118



九州｜15｜18｜ 5｜30｜＝68





【動画】北陸学院vs九州学院「U18トップリーグ入替戦」フル映像

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