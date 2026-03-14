[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](NACK)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 13 イヨハ理ヘンリー

DF 22 茂木力也

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 16 加藤玄

MF 45 山本桜大

FW 23 杉本健勇

控え

GK 1 笠原昂史

DF 33 和田拓也

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

MF 15 中山昂大

MF 17 神田泰斗

MF 27 松井匠

FW 20 日高元

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

宮沢悠生

[藤枝MYFC]

先発

GK 31 栗栖汰志

DF 2 永野修都

DF 4 中川創

DF 5 楠本卓海

MF 7 松木駿之介

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 15 杉田真彦

MF 17 岡澤昂星

MF 22 久富良輔

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 3 鈴木翔太

DF 25 中村涼

MF 18 松下佳貴

MF 26 河本大雅

MF 30 芹生海翔

MF 50 金子翔太

FW 29 閑田隼人

監督

槙野智章