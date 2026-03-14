大宮vs藤枝 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](NACK)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 45 山本桜大
FW 23 杉本健勇
控え
GK 1 笠原昂史
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 20 日高元
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
MF 7 松木駿之介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 25 中村涼
MF 18 松下佳貴
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
MF 50 金子翔太
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 45 山本桜大
FW 23 杉本健勇
控え
GK 1 笠原昂史
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 20 日高元
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
MF 7 松木駿之介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 25 中村涼
MF 18 松下佳貴
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
MF 50 金子翔太
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章