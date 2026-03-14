長野vs松本 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](長野U)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 17 忽那喬司
MF 8 近藤貴司
MF 10 山中麗央
MF 30 野嶋圭人
MF 77 森田大智
FW 11 進昂平
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 31 牧野虎太郎
DF 32 尾崎裕人
MF 5 長谷川雄志
MF 6 長谷川隼
MF 15 樋口叶
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 9 大崎舜
FW 18 吉澤柊
監督
藤本主税
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 20 渋谷諒太
MF 36 松村厳
MF 50 早河恭哉
FW 31 渡邊乃斗
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 17 忽那喬司
MF 8 近藤貴司
MF 10 山中麗央
MF 30 野嶋圭人
MF 77 森田大智
FW 11 進昂平
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 31 牧野虎太郎
DF 32 尾崎裕人
MF 5 長谷川雄志
MF 6 長谷川隼
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 9 大崎舜
FW 18 吉澤柊
監督
藤本主税
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 20 渋谷諒太
MF 36 松村厳
MF 50 早河恭哉
FW 31 渡邊乃斗
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘