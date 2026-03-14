水戸vsFC東京 スタメン発表
[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 8 加藤千尋
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
FW 10 渡邉新太
FW 11 鳥海芳樹
控え
GK 21 松原修平
DF 5 井上聖也
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
FW 22 久保征一郎
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 15 大森理生
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 1 田中颯
DF 4 木本恭生
DF 42 橋本健人
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 8 加藤千尋
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
FW 10 渡邉新太
FW 11 鳥海芳樹
控え
GK 21 松原修平
DF 5 井上聖也
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
FW 22 久保征一郎
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 15 大森理生
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 1 田中颯
DF 4 木本恭生
DF 42 橋本健人
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵