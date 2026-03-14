[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](Ksスタ)

※14:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 ダニーロ

DF 6 飯田貴敬

DF 7 大森渚生

DF 17 板倉健太

MF 3 大崎航詩

MF 8 加藤千尋

MF 19 仙波大志

MF 25 真瀬拓海

FW 10 渡邉新太

FW 11 鳥海芳樹

控え

GK 21 松原修平

DF 5 井上聖也

MF 14 新井瑞希

MF 15 長尾優斗

MF 39 山本隼大

FW 22 久保征一郎

FW 29 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

FW 70 マテウス・レイリア

監督

樹森大介

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 5 長友佑都

DF 15 大森理生

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 23 佐藤龍之介

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 26 長倉幹樹

控え

GK 1 田中颯

DF 4 木本恭生

DF 42 橋本健人

MF 10 東慶悟

MF 22 遠藤渓太

MF 37 小泉慶

MF 71 山田楓喜

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵