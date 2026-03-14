J選抜の“PK初勝利”導く1人目セーブ! 広島でのPK練習活かしたGK小川煌「自信を持ってやれた」
[3.13 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 2-2(PK4-3) 全韓国大学選抜 CSア港]
Jリーグで出場機会の少ない選手に実戦の場を与えるべく、昨季から始まった「ポストユースマッチ」で3度目となったPK戦。U-19 Jリーグ選抜で後半から出場したサンフレッチェ広島GK小川煌が全韓国大学選抜1人目のキックを止め、「広島での練習の成果が出た」という活躍で初勝利の立役者となった。
2-0で迎えた後半からの出場で2失点を喫し、同点で迎えたPK戦。「2失点して相手の流れで、試合が終わればその流れはあまり関係ないけど、2失点した借りを返すじゃないけど、自分が止めてチームを勝たせようと思っていた」(小川)。1人目のキックに足を残して止めただけでなく、続くシュートにもことごとく同じ方向に反応しことで、重圧のかかった後続2人のキッカーに枠を外させた。
もともと得意というわけではなかったというPK戦。しかし、今季からトップチームに昇格した広島ではJ1百年構想リーグのPK戦に向け、レギュラー陣がキックの練習を行っており、そこで相手役を担ってきた経験が大きく活きていたようだ。
「今のJ1百年構想リーグでPK決着があるということで普段から練習をしているし、実戦では初めてだったけど、練習で何度か止めていたので自信を持ってやれたと思う」。絶対的守護神に君臨するGK大迫敬介も近年、PK戦での目覚ましい成長を見せているなか、後継者として、ライバルとして良い結果を残した。
4日間の選抜活動を終え、再び広島での研鑽の日々に戻る。「日々の練習の中で敬介くんから得るものは多くあるし、他のゴールキーパー陣からも得るものは多い。そこで自分に合ったものを練習の中で試しながら自分のモノにしていければ」。高校年代とプロでは最も基準の違いが大きいGKというポジション。192cmの大器は「一回で掴むところだったりはまだ他の選手と比べて自分は足りないので、フィジカルのところもそうだけど、一つ一つの技術の精度を高めていきたい」と日々成長を続ける。
(取材・文 竹内達也)
Jリーグで出場機会の少ない選手に実戦の場を与えるべく、昨季から始まった「ポストユースマッチ」で3度目となったPK戦。U-19 Jリーグ選抜で後半から出場したサンフレッチェ広島GK小川煌が全韓国大学選抜1人目のキックを止め、「広島での練習の成果が出た」という活躍で初勝利の立役者となった。
2-0で迎えた後半からの出場で2失点を喫し、同点で迎えたPK戦。「2失点して相手の流れで、試合が終わればその流れはあまり関係ないけど、2失点した借りを返すじゃないけど、自分が止めてチームを勝たせようと思っていた」(小川)。1人目のキックに足を残して止めただけでなく、続くシュートにもことごとく同じ方向に反応しことで、重圧のかかった後続2人のキッカーに枠を外させた。
「今のJ1百年構想リーグでPK決着があるということで普段から練習をしているし、実戦では初めてだったけど、練習で何度か止めていたので自信を持ってやれたと思う」。絶対的守護神に君臨するGK大迫敬介も近年、PK戦での目覚ましい成長を見せているなか、後継者として、ライバルとして良い結果を残した。
4日間の選抜活動を終え、再び広島での研鑽の日々に戻る。「日々の練習の中で敬介くんから得るものは多くあるし、他のゴールキーパー陣からも得るものは多い。そこで自分に合ったものを練習の中で試しながら自分のモノにしていければ」。高校年代とプロでは最も基準の違いが大きいGKというポジション。192cmの大器は「一回で掴むところだったりはまだ他の選手と比べて自分は足りないので、フィジカルのところもそうだけど、一つ一つの技術の精度を高めていきたい」と日々成長を続ける。
(取材・文 竹内達也)