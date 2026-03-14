[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](レモンS)

※14:00開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 3 袴田裕太郎

DF 5 松本大弥

DF 13 下口稚葉

MF 6 武田将平

MF 15 藤井智也

MF 16 アルトゥール・シルバ

MF 20 石橋瀬凪

MF 37 鈴木雄斗

MF 77 石井久継

FW 34 山田寛人

控え

GK 31 真田幸太

DF 8 大野和成

DF 55 岡庭愁人

MF 17 田村蒼生

MF 18 池田昌生

MF 25 奥埜博亮

MF 86 加瀬直輝

FW 28 太田修介

FW 29 渡邊啓吾

監督

長澤徹

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

DF 49 坂本稀吏也

MF 7 中村亮太朗

MF 8 土居聖真

MF 17 寺山翼

FW 10 氣田亮真

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

FW 25 國分伸太郎

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 15 川井歩

DF 29 相馬丞

MF 14 柳町魁耀

MF 20 吉尾海夏

MF 21 田中渉

MF 24 平賀大空

MF 27 榎本啓吾

FW 55 堀金峻明

監督

横内昭展