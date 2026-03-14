湘南vs山形 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](レモンS)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 55 岡庭愁人
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
FW 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 15 川井歩
DF 29 相馬丞
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 24 平賀大空
MF 27 榎本啓吾
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 55 岡庭愁人
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
FW 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 15 川井歩
DF 29 相馬丞
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 24 平賀大空
MF 27 榎本啓吾
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展