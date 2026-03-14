[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 19 マテウス・モラエス

DF 44 井上詩音

MF 2 五十嵐聖己

MF 7 荒木駿太

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 42 石井隼太

FW 11 小林心

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 41 高橋一平

DF 22 高田椋汰

DF 55 ハン・ホガン

MF 4 湯谷杏吏

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 37 杉山耀建

FW 20 中田有祐

FW 34 古屋歩夢

監督

森山佳郎

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 5 加藤大育

DF 16 高野遼

DF 19 沖田空

DF 37 山内琳太郎

MF 4 島川俊郎

MF 7 棚橋尭士

MF 10 中山陸

MF 17 竹内崇人

MF 24 杉本蓮

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 22 杉本大地

DF 2 綿引康

DF 3 ピトリック

DF 13 常田克人

DF 18 三鬼海

MF 6 徳永裕大

MF 8 神戸康輔

MF 15 前田泰良

MF 23 田鎖勇作

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト