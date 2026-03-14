仙台vs相模原 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 7 荒木駿太
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 11 小林心
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 41 高橋一平
DF 22 高田椋汰
DF 55 ハン・ホガン
MF 4 湯谷杏吏
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
FW 34 古屋歩夢
監督
森山佳郎
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 5 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 22 杉本大地
DF 2 綿引康
DF 3 ピトリック
DF 13 常田克人
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 8 神戸康輔
MF 15 前田泰良
MF 23 田鎖勇作
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 7 荒木駿太
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 11 小林心
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 41 高橋一平
DF 22 高田椋汰
DF 55 ハン・ホガン
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
FW 34 古屋歩夢
監督
森山佳郎
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 5 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 22 杉本大地
DF 2 綿引康
DF 3 ピトリック
DF 13 常田克人
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 8 神戸康輔
MF 15 前田泰良
MF 23 田鎖勇作
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト