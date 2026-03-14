柏vs町田 スタメン発表
[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](三協F柏)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 20 瀬川祐輔
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 88 馬場晴也
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
FW 9 藤尾翔太
FW 27 エリキ
FW 34 徳村楓大
監督
黒田剛
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 20 瀬川祐輔
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 88 馬場晴也
MF 16 汰木康也
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
FW 9 藤尾翔太
FW 27 エリキ
FW 34 徳村楓大
監督
黒田剛