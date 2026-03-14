磐田vs札幌 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](ヤマハ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 22 上夷克典
DF 30 山崎浩介
DF 36 吉村瑠晟
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
FW 16 グスタボ・シルバ
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 34 甲斐佑蒼
MF 42 石塚蓮歩
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 47 西野奨太
MF 7 スパチョーク
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 39 川原颯斗
MF 71 白井陽斗
FW 11 青木亮太
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 5 福森晃斗
DF 25 大崎玲央
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
FW 19 ティラパット
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 22 上夷克典
DF 30 山崎浩介
DF 36 吉村瑠晟
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
FW 16 グスタボ・シルバ
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 34 甲斐佑蒼
MF 42 石塚蓮歩
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 47 西野奨太
MF 7 スパチョーク
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 39 川原颯斗
MF 71 白井陽斗
FW 11 青木亮太
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 5 福森晃斗
DF 25 大崎玲央
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
FW 19 ティラパット
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太