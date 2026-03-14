[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](ヤマハ)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 22 上夷克典

DF 30 山崎浩介

DF 36 吉村瑠晟

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 6 金子大毅

MF 18 井上潮音

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

FW 9 渡邉りょう

FW 16 グスタボ・シルバ

控え

GK 13 阿部航斗

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

DF 34 甲斐佑蒼

MF 42 石塚蓮歩

MF 77 藤原健介

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 14 ポラメート・アーウィライ

FW 27 佐藤凌我

監督

志垣良

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 15 家泉怜依

DF 31 堀米悠斗

DF 47 西野奨太

MF 7 スパチョーク

MF 18 木戸柊摩

MF 27 荒野拓馬

MF 39 川原颯斗

MF 71 白井陽斗

FW 11 青木亮太

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 3 パク・ミンギュ

DF 5 福森晃斗

DF 25 大崎玲央

MF 13 堀米勇輝

MF 14 田中克幸

FW 19 ティラパット

FW 22 キングロード・サフォ

FW 23 大森真吾

監督

川井健太