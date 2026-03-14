宮崎vs大分 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](いちご)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 25 横窪皇太
MF 8 力安祥伍
MF 34 河合駿樹
MF 82 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 33 宮川歩己
MF 5 中川寛斗
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 72 山口卓己
FW 37 木本真翔
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 27 松尾勇佑
DF 32 坂田陸
MF 19 小酒井新大
MF 28 清武弘嗣
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
FW 29 櫻井勇斗
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 25 横窪皇太
MF 34 河合駿樹
MF 82 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 33 宮川歩己
MF 5 中川寛斗
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 72 山口卓己
FW 37 木本真翔
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 27 松尾勇佑
DF 32 坂田陸
MF 19 小酒井新大
MF 28 清武弘嗣
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
FW 29 櫻井勇斗
監督
四方田修平