[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](いちご)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

DF 45 田中誠太郎

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 15 安部崇士

DF 25 横窪皇太

MF 8 力安祥伍

MF 34 河合駿樹

MF 82 坂井駿也

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 30 戸根一誓

DF 33 宮川歩己

MF 5 中川寛斗

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 21 有働夢叶

MF 72 山口卓己

FW 37 木本真翔

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 27 松尾勇佑

DF 32 坂田陸

MF 19 小酒井新大

MF 28 清武弘嗣

FW 13 伊佐耕平

FW 20 木許太賀

FW 29 櫻井勇斗

監督

四方田修平