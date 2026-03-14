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いちご陸上部 清山ちさと選手(当社広報部) 世界陸上室内選手権 日本代表に選出!

＼#いちご陸上部(部長監督:石原 実)所属の #清山ちさと 選手は、いちごグループの人事異動により3月1日付でテゲバジャーロ宮崎 広報部に配属となりました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。… pic.twitter.com/bTDNWAtPdK