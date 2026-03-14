「可愛い赤ちゃん」過去に夫婦でオードリー冠番組にも出演…Jリーガーの女子アナ妻が第1子出産を報告
中京テレビアナウンサーの阿部芳美さんが13日に自身のインスタグラム(@yoshimi_abe0410)を更新し、第1子となる長男の出産を公表した。
夫はカマタマーレ讃岐に所属するMF森勇人。過去に阿部さんが司会進行を務める中京テレビのバラエティ番組『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』に、夫婦で出演したこともある。
同日にクラブ側からも森の第1子誕生が発表されていた中、阿部さんは「先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています!」と写真付きで報告。「無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです。妊娠中から温かい言葉をかけてくださった皆さま、本当にありがとうございました」とお礼を述べ、「私自身もきちんと体を休めながら、息子とともに少しずつ成長していけたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いします!!」と綴っている。
コメント欄では、同業のアナウンサーや一般ユーザーから祝福のメッセージが続々と寄せられたほか、「可愛い赤ちゃん」「よしみちゃんに似て可愛い」「すくすく育ってくれますように」「オドぜひ復帰も待ってます」などの声も上がった。
夫はカマタマーレ讃岐に所属するMF森勇人。過去に阿部さんが司会進行を務める中京テレビのバラエティ番組『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』に、夫婦で出演したこともある。
同日にクラブ側からも森の第1子誕生が発表されていた中、阿部さんは「先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています!」と写真付きで報告。「無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです。妊娠中から温かい言葉をかけてくださった皆さま、本当にありがとうございました」とお礼を述べ、「私自身もきちんと体を休めながら、息子とともに少しずつ成長していけたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いします!!」と綴っている。
コメント欄では、同業のアナウンサーや一般ユーザーから祝福のメッセージが続々と寄せられたほか、「可愛い赤ちゃん」「よしみちゃんに似て可愛い」「すくすく育ってくれますように」「オドぜひ復帰も待ってます」などの声も上がった。
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