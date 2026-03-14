「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。可愛がっている後輩について語った。

番組では永瀬をよく知る人物として、「なにわ男子」西畑大吾とジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」佐々木大光に事前取材を行った。

永瀬は佐々木について「ジュニアの頃よく一緒に舞台をやっていたんですけれど。その時から妙になついてくるっていうか」とぶっちゃけ。「後輩苦手なんですけれど、僕。どう扱っていいか分からんから、そんな特別優しくできた記憶もないんですけれど、謎になついてくる後輩の1人」と明かした。

それでも「ご飯とか一緒に行ったりとか。僕の家にも何回か」と可愛がっていると言い、MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は「（佐々木が）洋服もらうとか」と紹介した。

永瀬は「洋服あげますね」とうなずき、「家に呼ぶっていうか、呼ぶって“おいでよ”じゃないですか。違うんですよね、“行かせてください！行かせてください！”っていう…押しかけ。で押しかけて、服だけ奪って帰っていくんで」と表現。「強盗なんですよね、やっていることがもう、本当に」と苦笑した。