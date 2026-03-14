◆オープン戦 ＤｅＮＡ―ソフトバンク（横浜）

ＷＢＣのニカラグア代表に参加していたジーター・ダウンズ内野手が１４日のＤｅＮＡ戦で１軍に合流した。１３日に来日し、時差ボケの疲れも見せず、試合前練習から参加した。父の母国のニカラグアの代表としてプレー。ドミニカ、ベネズエラの強豪ひしめくプールＤで４戦全敗に終わったが、９打数３安打１本塁打２打点。先発出場したオランダ戦では８回に勝ち越し２ランを放ったが、チームは９回２死から逆転負けで歴史的なＷＢＣ初勝利は逃した。

「ＷＢＣという舞台でプレーできたことは素晴らしい経験となった。まさに試合をしたフロリダの球場近くで育ち、子どもの頃にチケットを買ってＷＢＣを観戦した憧れの舞台で、プレーヤーとして試合に出ていることに感慨深いところがあった。ニカラグア代表として初勝利まであと一歩というところまで近づけたことも、一つの目標に向かって全力で戦えたことは誇りに思える素晴らしいことだった。家族、友人にもプレーしている姿を見せることができて良かった。ホークスに戻ってきて、すでにチームの３連覇という目標設定に切り替わっている。一員として全力で目標に向かって頑張っていきたい」と話した。