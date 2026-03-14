WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）に0-10で7回コールド負け。4大会ぶりに進出した決勝トーナメントは8強で姿を消した。アウト・セーフを巡り“疑惑の判定”が起きたが、チャレンジできないという不運もあった。

0-7で迎えた4回、なんとか反撃に転じたい場面で先頭のジョーンズがチーム初ヒットを放った。しかし、続く3番イ・ジョンフが投ゴロで併殺。VTRを確認すると打者走者のイ・ジョンフの方が送球より早く一塁ベースに到達したように見えた。イ・ジョンフもセーフのジェスチャーを見せたが、判定はアウト。韓国ベンチはすでにチャレンジを使い切っており、この場面で行使することができず。反撃ムードは潰えた。

1次ラウンドから準々決勝までチャレンジの回数は1試合1回まで（成功した場合はカウントされない）とルールで定められている。もちろん大差がついた展開で、このワンプレーで流れが変わったとは言い切れないが、X上には「気の毒過ぎるやろ」「気の毒だけど、もしそうでも焼け石に水だよね」「チャレンジ失敗したのが悪い」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）