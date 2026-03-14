カンテレの情報番組「ドっとコネクト」が１４日、放送され、ＷＢＣが独占配信になっていることについて話し合った。

ＭＣの石井亮次アナウンサーが「地上波で観戦できない問題」と取り上げた。谷元星奈アナが「こんな調査結果があります」とし、「ＷＢＣのために新たに契約した人は４・９％にとどまっていて、見たいけど契約しない人が３６・４％」と紹介した。石井アナは「４・９しかなのか、４・９％も、なのか分かりませんけど」と４・９という数字をどのようにとらえるべきかについて指摘した。

コメンテーターで元放送作家の鈴木おさむ氏は「ぶっちゃけ言うと、１人のスマホで５人見てたりする。見てる人はめっちゃ多いと思います」と１人の契約者の端末で複数の人数が見ており、実際に観戦している人は相当数いるのではと述べた。

元経産官僚の岸博幸氏は「ネットフリックスはアメリカの感覚で。アメリカならこういう有名スポーツはケーブルとかで見るのが当たり前だから増えると思ったのが、ネットフリックス的にはそこまでなのかもしれません」と日本と米国の違いを指摘した。石井アナは「こういうのはユニバーサルアクセス権でしったけ。あれでやってほしいわ」とぽつりと漏らした。同権について、「（イギリス）国民的人気のスポーツなどの重要イベントは無料放送を義務づけ」とテロップが流れた。