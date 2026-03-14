「２億円以上上がったのか」 23歳日本代表アタッカーの市場価値が大幅上昇でファン驚嘆「すげえな」「プレミアに挑戦してほしい」
エール・ディビジのスパルタに所属するMF三戸舜介の市場価値が倍増した。
現在、23歳の三戸は2023年12月にスパルタに完全移籍。25年の6月には北中米ワールドカップ・アジア最終予選の最終節・インドネシア代表戦に出場してA代表デビューを飾った。
スパルタ３年目の今季は負傷により３か月の離脱があったものの、復帰後、８試合連続で得点関与するなど絶好調。ここまで公式戦19試合７ゴール・６アシストを記録している。
そんな三戸の市場価値が大幅に上昇しており、先日、移籍専門サイト『transfermarkt』が更新した最新の情報では80万ユーロ（約1.4億円）から200万ユーロ（約3.6億円）へ約2.5倍も上がっている。
これを受けてファンからは「約２億円以上上がったのか」「三戸ちゃん凄いわ」「すげえな。代表でも見たいなあ」「プレミアに挑戦してみてほしいと思ってみたり」といった声が寄せられている。
若きアタッカーのさらなる活躍とステップアップに期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在、23歳の三戸は2023年12月にスパルタに完全移籍。25年の6月には北中米ワールドカップ・アジア最終予選の最終節・インドネシア代表戦に出場してA代表デビューを飾った。
スパルタ３年目の今季は負傷により３か月の離脱があったものの、復帰後、８試合連続で得点関与するなど絶好調。ここまで公式戦19試合７ゴール・６アシストを記録している。
そんな三戸の市場価値が大幅に上昇しており、先日、移籍専門サイト『transfermarkt』が更新した最新の情報では80万ユーロ（約1.4億円）から200万ユーロ（約3.6億円）へ約2.5倍も上がっている。
これを受けてファンからは「約２億円以上上がったのか」「三戸ちゃん凄いわ」「すげえな。代表でも見たいなあ」「プレミアに挑戦してみてほしいと思ってみたり」といった声が寄せられている。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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