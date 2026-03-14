「子どもが1人いるママとは思えないスタイル！」大政絢、ピラティスで圧巻ボディライン披露「地道な努力」
俳優の大政絢さんは3月12日、自身のInstagramを更新。ピラティス中の美しいスタイルを披露しました。
【写真】大政絢の圧巻のスタイル
この投稿にファンからは、「ayaさん綺麗すぎるよ〜」「美しいバランス」「地道な努力してますね」「子どもが1人いるママとは思えないスタイル！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】大政絢の圧巻のスタイル
「美しいバランス」大政さんは「自分にとって欠かせない存在になっているピラティス」とつづり、7枚の写真を載せています。スポーティな服装でピラティス中の姿を披露。体のラインが際立っており、圧巻のスタイルを公開しました。
この投稿にファンからは、「ayaさん綺麗すぎるよ〜」「美しいバランス」「地道な努力してますね」「子どもが1人いるママとは思えないスタイル！」と、絶賛の声が集まりました。
「少しずつ春気分へ」大政さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートの写真を公開しています。2月20日には「軽やかなスニーカーとともに、少しずつ春気分へ」と、美しいモデルショットを披露。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)