◇U-NEXT BOXING .5（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式計量が14日、横浜市内のホテルで開かれ、全員が一発でクリアした。

メインのWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）、同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）はともにリミットより100グラム軽い53.4キロでパスした。試合のオフィシャルはレフェリーがベンス・コバックス氏（ハンガリー）、ジャッジはジャン・カンホ（韓国）、ラウル・カイズ（米国）、リチャード・ブロアン（カナダ）の3氏が務める。

セミファイナルのWBO世界フライ級タイトルマッチは5度目の防衛戦に臨む王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）がリミットより100グラム軽い50.7キロでパス。挑戦者の同級6位・飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）は300グラム軽い50.5キロだった。オフィシャルはレフェリーがマーク・ネルソン氏（米国）、ジャッジはリチャード・ブロアン、ルイスアルベルト・ルイス（米国）、アントニオ・マローニャ（イタリア）の3氏。

WBC世界ライトフライ級タイトルマッチは初防衛戦の王者ノックアウトCPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）がリミットより200グラム軽い48.7キロ、挑戦者の同級2位・岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）はリミットの48.9キロでパスした。オフィシャルはレフェリーがセザール・バレラ氏（メキシコ）、ジャッジがクリストファー・ミリオーレ（米国）、デビッド・サザーランド（同）、レイナンテ・ダンセコ（同）の3氏。

昨年9月の王座決定戦のダイレクトリマッチとなるWBA世界ミニマム級タイトルマッチは初防衛戦の正規王者・松本流星（27＝帝拳、7勝4KO）がリミットより100グラム軽い47.5キロ、挑戦者の同級4位・高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）も47.5キロだった。オフィシャルはレフェリーが池原信遂氏、ジャッジが田中浩二、飯田徹也、中村勝彦の3氏。

興行のもようはU-NEXTで独占ライブ配信される。