つんく♂、人気アイドルプロデューサーと“レア”な2ショット「すごいお二人」「響鳴してイケてるプロデューサーの顔に」
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が13日、自身のインスタグラムを更新。アソビシステム「KAWAII LAB.」の総合プロデューサー・木村ミサ（35）との対談が実現したことを明かし、2ショットを公開した。
【写真】「すごいお二人」つんく♂＆木村ミサの“レア”な2ショット
つんくは「ご存知！KAWAII LAB.の総合プロデューサーであり、FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEを手掛ける木村ミサさんと対談してきました！」と報告し、2ショットをアップ。グッドポーズで決め顔のつんく♂と、ダブルピースでほほ笑む木村の姿が写し出されている。
アイドルプロデューサー同士のレアな2ショットに、ファンからは「すごいお二人の対談ですね!!」「乙女心を知り尽くされてるお2人 可愛いツーショット素敵です」「対談見てみたい」「響鳴してイケてるプロデューサーの顔に戻ってる笑」などの声が寄せられている。
【写真】「すごいお二人」つんく♂＆木村ミサの“レア”な2ショット
つんくは「ご存知！KAWAII LAB.の総合プロデューサーであり、FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEを手掛ける木村ミサさんと対談してきました！」と報告し、2ショットをアップ。グッドポーズで決め顔のつんく♂と、ダブルピースでほほ笑む木村の姿が写し出されている。
アイドルプロデューサー同士のレアな2ショットに、ファンからは「すごいお二人の対談ですね!!」「乙女心を知り尽くされてるお2人 可愛いツーショット素敵です」「対談見てみたい」「響鳴してイケてるプロデューサーの顔に戻ってる笑」などの声が寄せられている。