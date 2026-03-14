新婚の松井珠理奈、夫・ボイメン辻本達規との海辺ショットに反響続々「お似合いすぎ」「幸せオーラ溢れてる」
【モデルプレス＝2026/03/14】元SKE48の松井珠理奈が3月12日、自身のInstagramを更新。夫で名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規との夫婦ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】新婚の29歳元SKE「お似合いすぎ」夫との海辺ショット
松井は「3月8日で無事に29歳になりました」と誕生日を報告。29歳最初のお仕事は釣りロケだったと明かし、海辺で撮影したオフショットを投稿した。カメラに向かって笑顔を見せる松井の背後に、海を眺める辻本の姿が写り込む、自然体の夫婦ショットを披露した。
さらに「普段から釣り キャンプ 山登りなどアウトドアを楽しんでいるのでお仕事とは思えないくらい今回も素で楽しんじゃいました」とコメント。「辻本さんのおかげで趣味が増えて感謝の気持ちでいっぱいです」と、夫への想いもつづった。
これらの投稿には「お似合いすぎ」「こんな夫婦になりたい」「幸せオーラ溢れてる」「新婚の甘さが眩しい」「夫婦の距離感が最高」「趣味共有してる夫婦尊い」「ロケなのにデートのような空気感」といった声が寄せられている。松井は、1月7日に辻本と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の29歳元SKE「お似合いすぎ」夫との海辺ショット
◆松井珠理奈、夫婦で釣りロケへ
松井は「3月8日で無事に29歳になりました」と誕生日を報告。29歳最初のお仕事は釣りロケだったと明かし、海辺で撮影したオフショットを投稿した。カメラに向かって笑顔を見せる松井の背後に、海を眺める辻本の姿が写り込む、自然体の夫婦ショットを披露した。
◆松井珠理奈の投稿に反響
これらの投稿には「お似合いすぎ」「こんな夫婦になりたい」「幸せオーラ溢れてる」「新婚の甘さが眩しい」「夫婦の距離感が最高」「趣味共有してる夫婦尊い」「ロケなのにデートのような空気感」といった声が寄せられている。松井は、1月7日に辻本と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】