本田紗来、パーカー×ミニ丈から美脚スラリ「理想のスタイル」「ピンクのエクステも似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントでモデルの本田紗来が3月12日、自身のInstagramを更新。パーカー姿を公開した。
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「理想のスタイル」美脚スラリ
本田は「＃WEGOMAGAZINE 春の新生活号」とファッションブランドが発行するフリーマガジンに登場していることを報告し、コーディネート写真を投稿。「ながーーーーーいピンクのヘアエクステも新鮮」と鮮やかなピンクのエクステをつけ、グレーのダブルジップパーカーに同色のルーズソックスを合わせたスラリとした美しい脚が輝くスタイルを披露した。また、レースのバブーシュカを被り、白のミニスカートを着用したショットも載せている。
この投稿は「理想のスタイル」「ピンクのエクステも似合ってる」「天才的に可愛い」「まさに眼福」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「理想のスタイル」美脚スラリ
◆本田紗来、スラリ美脚輝くパーカー姿披露
本田は「＃WEGOMAGAZINE 春の新生活号」とファッションブランドが発行するフリーマガジンに登場していることを報告し、コーディネート写真を投稿。「ながーーーーーいピンクのヘアエクステも新鮮」と鮮やかなピンクのエクステをつけ、グレーのダブルジップパーカーに同色のルーズソックスを合わせたスラリとした美しい脚が輝くスタイルを披露した。また、レースのバブーシュカを被り、白のミニスカートを着用したショットも載せている。
◆本田紗来の投稿に「天才的に可愛い」と反響
この投稿は「理想のスタイル」「ピンクのエクステも似合ってる」「天才的に可愛い」「まさに眼福」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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