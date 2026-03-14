明日15日の近畿地方は、北部では雨の降る所がありますが、中部と南部では大体晴れるでしょう。スギ花粉が非常に多く飛ぶため、外出時だけでなく、家の中でも対策が必要です。

明日15日の天気

明日15日は、大陸から張り出す高気圧に覆われて、近畿地方の中部と南部では、大体晴れる見込みです。

ただ、北から寒気が流れ込むため、北部では雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。

寒気の流れ込みはそれほど強くないため、降ったとしても弱い雨で済みそうです。





沿岸部や琵琶湖周辺では、北風がやや強く吹くため、お気をつけください。

明日15日の気温

明日15日の朝の最低気温は、大阪では6℃くらいなど、市街地では5℃前後の所が多いでしょう。

ただ、内陸部や標高の高い所では3℃を下回り、霜がおりる可能性があります。

農作物の管理をされている方は、おそ霜に注意をしてください。



日中の最高気温は、大阪では14℃くらいなど、中部と南部では13℃から14℃の所が多く、北部では10℃前後でしょう。

北寄りの風が吹くため、北へ行くほど空気が冷たく感じられそうです。

帰宅時・屋内での花粉対策

外出から帰ってきたら、うがいをしましょう。また、洗顔をして花粉を落とすとよいでしょう。髪の毛にも花粉が付着するのでしっかりとシャンプーをするのも効果的です。

花粉飛散シーズンに窓を全開にして換気すると大量の花粉が室内に流入します。花粉のピーク時に1時間の換気をしたところ、3LDKのマンション一戸で、およそ1000万個もの花粉が屋内に流入したとの実験結果もあります。感染症対策として、換気をする機会も多いかと思いますが、窓を開ける幅を10センチ程度にして、レースのカーテンをすることで、部屋の中に入ってくる花粉の数を、全開にした時と比べておよそ4分の1に減らすことができるという実験結果もあります。窓を開ける幅は少しでも構いませんので、なるべく換気しながら花粉を防ぎましょう。

なお、床やカーテンなどに花粉が多数付着している可能性がありますので、こまめに掃除をし、カーテンは定期的に洗濯をするとよいでしょう。