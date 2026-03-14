東日本大震災から15年。東京電力の福島第一原発では、今も1日に約4000人もの人たちが廃炉作業にあたっています。通常は立ち入ることができない、緊迫した廃炉作業の最前線の現場を取材。「地元の復興のために」と奮闘する3児の父に密着しました。

■使用済み核燃料の搬出プロジェクト

水素爆発が起きた、福島第一原発1号機の原子炉建屋の最上階。高い放射線量に反応して、警告音が鳴り響きます。がれきが散乱し、折れ曲がった鉄骨はむき出しのまま。雑草も生えていました。

わずかに見える水面の下には、392本もの核燃料が残されています。この核燃料を取り出さない限り、廃炉は前に進みません。4年前から、使用済み核燃料を取り出すためのプロジェクトが進められていました。

■午前3時半、作業員が続々と集結

2月3日の午前3時半、原発から南に約20キロの場所にある福島・広野町。ここにある拠点に、作業員が続々と集まってきました。早朝の風の弱い時間帯に作業を行うためです。

渡辺諒さん（37）は東京電力の協力作業員として、この計画に参加しています。

──午前3時過ぎていますが、朝食は？

渡辺さん

「朝食は妻がきのうの夜のうちに握ってくれたおにぎりを持って、（福島第一原発の）休憩所で朝礼前に食べます。きょうも頑張ります、これ食べて」

■家族が寝ている間に家を出る生活

福島・いわき市で生まれ育った渡辺さん。中学生と高校生の息子3人を育てる父親です。事故直後から福島第一原発で働き、今の仕事は、建屋の一番高い場所で作業を行う“とび職”。午前2時前に起き、家族が寝ている間に家を出る生活が4年間続いています。

「行ってきます」。午前3時45分、渡辺さんたちを乗せたバスが原発へと向かいました。

■安全にがれきを撤去するには？

今から15年前の3月12日。福島第一原発1号機が水素爆発を起こしました。

1号機原子炉建屋の最上階は手つかずのまま。核燃料を取り出すにはまず、プールの上のがれきや鉄骨を取り除かなければなりません。

しかし動かすと、付着した放射性物質が飛び散るおそれがあります。安全にがれきを撤去し、使用済み核燃料を取り出すにはどうすればよいのか。

■大型カバーで覆って屋根を設置

4年前、廃炉を進める上で鍵を握る計画がスタートしました。それは巨大な原子炉建屋を

長さ66m、高さ68mの大型カバーで覆ってしまうというもの。屋上には巨大な屋根を設け、放射性物質が飛び散ることを防ぎます。

大型カバーの中にはクレーンを設置し、がれきや鉄骨などの撤去を行う計画です。可動式の屋根を設置することで機械の出し入れが可能となる上、雨水の浸入を防ぐこともできるといいます。

■「復興に携わる側の人間になりたい」

福島第一原発構内にある、大型カバー設置工事の前線基地。午前5時半、約110人の作業員が集まって朝礼が始まりました。そこには渡辺さんの姿もありました。

渡辺さん

「いわき市出身なので、地元の復興のために福島第一原発で働く仕事を選んだ部分もあるので。復興に携わる側の人間になりたいというのがあったので」

──家族にはどんな思い？

渡辺さん

「朝早く出て、普通の1日のサイクルとは全然違うので。（家族に）気を使わせてしまっている部分があるので、支えてもらっています」

■重さ103トンの巨大な屋根を設置

東京電力1号機カバー設置PJグループの赤丸賢一チームリーダーがマイクを握り、「今までやったものの中でも一番大きい屋根。一番緊張する作業です」と作業員らに話しました。

この日は長さ50m、重さ103トンの巨大な屋根を据え付けます。別の場所で作られた屋根が、原子炉建屋に運ばれていきます。

「きょうも安全作業がんばろう！」と声を上げる渡辺さん。原子炉建屋の最上階に上がって、巨大屋根を固定する作業を行います。チームをまとめる班長として、作業の注意点を伝えます。

渡辺さん

「きのうも言ったのですが、道具の落下防止を点検したので、きょうも帰ってきてから行うように」

現場を統括する近喰弘志さん

「声の掛け合いが大事になってきます。徹底するようにお願いします。声の掛け合いよいか！ 頑張ろう！」

■防護マスクと防護服で2時間作業

作業を難しくしているのは、高い放射線量です。被ばくを防ぐために、マスクと防護服の間に隙間ができないよう粘着テープで覆います。

渡辺さん

「呼吸は今は大丈夫ですけど、このまま作業となると結構しんどいです」

2時間近く、防護マスクと防護服の姿で作業を行うといいます。

巨大屋根を取り付ける大仕事が始まります。約60mのところまで外階段で上っていきます。

巨大屋根の取り付け場所は原子炉建屋の最上階。地上約60mで、ビル20階の高さに相当します。渡辺さんたちの屋上チームの準備が整いました。国内最大級の大型クレーンが動き出します。巨大屋根はこのクレーンにつり上げられ、15分かけて最上階に到達しました。

■高い放射線量…操作は遠隔で

前線基地の中にある特別な場所で取材することができました。

東京電力の担当者は「あのクレーンは無人なのです。人は乗っていないのですよ。この人が（この場所で）運転しているのです」と教えてくれました。

大型クレーンのある場所も放射線量が高いため、人が長時間とどまることはできません。「はーい、はーい、はーい、はいストップ」という声が響きます。操作は遠隔で行われていました。

手先のわずかな動きで、数cmの幅まで操ることができるといいます。作業を指揮する近喰さんがトランシーバーを使い、渡辺さんたちとやりとりをします。「1m離れているか、離れていないか。了解です」

現場は高い放射線量のため、取材班もモニター越しに渡辺さんたちの姿を追いました。

作業時間は2時間。長時間とどまることはできません。巨大屋根をロープを使って引き寄せ、所定の場所に持っていきます。

■最後の作業は「人の手」が必要に

東電の担当者

「入りが悪いので、たたいてボルトを入れている」

──最後は人の手なのですね。



東電

「微調整はさすがにクレーンでは無理なので」

肝となる最後の作業は、渡辺さんたち人の手が必要です。この日の取り付け作業は無事終了しました。

■「ホッとしました」顔にマスクのあと

午前9時半ごろ、戻ってきた渡辺さんに話を聞きました。

──作業を終えてどうですか？

渡辺さん

「いや、無事ついてホッとしました」

──顔にマスクのあとついていますね。

渡辺さん

「ぐっと締めないと曇ってしまうので。ホッとしています」

■渡辺さん「本当にあっという間」

1月19日、最後の巨大屋根の取り付けが終わりました。当初は2年前に完成する計画でしたが、大型クレーンの不具合などトラブルが相次ぎ、完成時期を延期していたのです。使用済み核燃料の取り出しは2027年度以降に始める計画です。

事故から15年。

渡辺さん

「長いようで本当にあっという間だったんですけど、これからも廃炉はまだまだ続いていくので、まだまだ長い道のりだと思います」

福島復興のために、一歩ずつ作業を進める人たち。さらに、溶け落ちた核燃料の取り出しという極めて難しい計画が控えています。廃炉作業は今後、何十年も続きます。

（2026年3月10日『news every.』より）