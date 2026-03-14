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　元でんぱ組．incでタレントの最上もが（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。4歳・長女とのレアなツーショットを公開した。

　「もうとっくに誕生日はすぎてますが、笑」とつづり、2月25日に誕生日を迎えた最新ショットを公開。「バースデーグッズの受注は3/15(日)23:59までです！再販はしませんので、ぜひ！！」と呼びかけた。

　「わたし162cm　着用Lサイズ　→ややゆったりめ　個人的に着るならL！ジャストサイズが好みの方はM　タイトめに着たいならSという感じ。(展開サイズS-XXL)」と説明。「娘　100cmちょい　着用110サイズ　→首回り、袖はゆとりあり　おしりがかくれるくらい。(展開サイズは110-140)　@mogafamily　着用写真はこっちに色々アップしてるよ」とつづり、愛娘の現在の身長も明かした。

　「ここだけの話　娘の顔が白いな…と思い　私は毎日日焼け止めつけてても負けてるから　これが…年齢によるくすみ…か…ってなってる。笑笑」と苦笑。「大人は食事によっても変化しやすいよね　気をつけなきゃ〜と思いつつ昨日もチョコ食べてしまいました。美味しい幸せ」とつづった。

　この投稿に、ファンからは「なんとかわいい親子」「お二人とも可愛いです」「もう少しでこもちゃんが５歳！」などのコメントが寄せられている。

　最上は2020年11月自身のブログで第1子妊娠を公表。結婚する予定だった人に振られ、シングルマザーとして子供を育てる決意をし、21年5月1日、女児出産を報告した。