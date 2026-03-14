元でんぱ組．incでタレントの最上もが（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。4歳・長女とのレアなツーショットを公開した。

「もうとっくに誕生日はすぎてますが、笑」とつづり、2月25日に誕生日を迎えた最新ショットを公開。「バースデーグッズの受注は3/15(日)23:59までです！再販はしませんので、ぜひ！！」と呼びかけた。

「わたし162cm 着用Lサイズ →ややゆったりめ 個人的に着るならL！ジャストサイズが好みの方はM タイトめに着たいならSという感じ。(展開サイズS-XXL)」と説明。「娘 100cmちょい 着用110サイズ →首回り、袖はゆとりあり おしりがかくれるくらい。(展開サイズは110-140) @mogafamily 着用写真はこっちに色々アップしてるよ」とつづり、愛娘の現在の身長も明かした。

「ここだけの話 娘の顔が白いな…と思い 私は毎日日焼け止めつけてても負けてるから これが…年齢によるくすみ…か…ってなってる。笑笑」と苦笑。「大人は食事によっても変化しやすいよね 気をつけなきゃ〜と思いつつ昨日もチョコ食べてしまいました。美味しい幸せ」とつづった。

この投稿に、ファンからは「なんとかわいい親子」「お二人とも可愛いです」「もう少しでこもちゃんが５歳！」などのコメントが寄せられている。

最上は2020年11月自身のブログで第1子妊娠を公表。結婚する予定だった人に振られ、シングルマザーとして子供を育てる決意をし、21年5月1日、女児出産を報告した。