自身のSNSで、意識はあるのに体が動かなくなる難病・ALS（筋萎縮性側索硬化症）との生活を公表している声優の津久井教生さんが、公式ブログを更新。久しぶりに感じた味覚の刺激について綴りました。



【写真を見る】【 ALS闘病 】 声優・津久井教生さん 久しぶりに口から食べる「久びさの味覚の刺激に感動です」【 ニャンちゅう 】



津久井さんは「久びさの味覚の刺激に感動です」と笑顔の絵文字を添えて投稿。「帯状疱疹や花粉症の影響もあって座位になってのごっくんの力が落ちて 口から食べられないでいたのですが 妻に抹茶プリンあんこソースかけを作ってもらって久々に食べました」と、久しぶりに口から食べ物を摂取したことを報告しました。





津久井さんは「抹茶の香りもあんこの甘みも分かりました すごく美味しかったです」と、その喜びを表現。そして「やはり口から食べるのは大切です ごっくんを落とさないためにもね 少しずつ食べることもやっていきます」と、改めて「口から食べること」の大切さを噛み締め、前向きな決意で締めくくりました。





津久井さんは、2024年10月の投稿で罹患公表から5年が経過したことに触れ、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への謝意を述べていました。





続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理の大切さを呼びかけています。





津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった「ニャンちゅう」シリーズのキャラクター「ニャンちゅう」の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも「ちびまる子ちゃん」の関口くん役、「ご近所物語」の西野ジロー役、「忍たま乱太郎」の楽呂須太夫役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。過酷な病と向き合いながらも発信を続けるその姿は、多くの人々に勇気を与えています。





【担当：芸能情報ステーション】