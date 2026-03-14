＜カフェ開業したい男＞「仕事辞めて店を手伝って！」娘を巻き込むつもり？親は反対！【第1話まんが】
私は50代のコハル。夫のキッペイと二人暮らしです。一人娘のツムギは23才で、去年大学を卒業して就職し、職場の近くでアパート暮らしをしています。ある週末、ツムギが浮かない顔でわが家にやってきました。どうやら同い年の彼氏、ノブトくんのことで困惑しているようです。ノブトくんは大学卒業後も定職に就かず、アルバイトで暮らしていました。ようやく就職が決まったのかと思いきや……私たちは思いがけない話を聞かされることになったのです。
ノブトくんは大学を卒業してからも定職に就かず……。かといって地元に戻るわけでもなく、そのままアルバイト生活を続けていました。カフェスタッフとして下積みをしながら、自分なりに今後の展開を見据えていたということなのでしょうか。
ノブトくんがプロデュースするお店で、ツムギが接客？ 面倒な実務は全部ツムギに押し付けて、自分は好きなことだけやりたいとしか聞こえません。しかも社会人として立派に働いているツムギに仕事を辞めさせようとしているとは……！
ノブトくんに「俺のことが信じられないのか」と迫られ、ツムギは戸惑っているようです。
けれど彼氏のやりたいことのために、無条件で犠牲になれと言われているようなもの。
ツムギに無理矢理仕事を辞めさせるという話なら、親として看過できません。
私たちが「4人で話し合いたい」と言うと、ツムギはようやく少し安心した表情を見せました。
もし事業を始めるなら、私たちを納得させられるくらいのしっかりした計画が必要でしょう。
ノブトくんの考えを一度きちんと確認しようと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
ノブトくんは大学を卒業してからも定職に就かず……。かといって地元に戻るわけでもなく、そのままアルバイト生活を続けていました。カフェスタッフとして下積みをしながら、自分なりに今後の展開を見据えていたということなのでしょうか。
ノブトくんがプロデュースするお店で、ツムギが接客？ 面倒な実務は全部ツムギに押し付けて、自分は好きなことだけやりたいとしか聞こえません。しかも社会人として立派に働いているツムギに仕事を辞めさせようとしているとは……！
ノブトくんに「俺のことが信じられないのか」と迫られ、ツムギは戸惑っているようです。
けれど彼氏のやりたいことのために、無条件で犠牲になれと言われているようなもの。
ツムギに無理矢理仕事を辞めさせるという話なら、親として看過できません。
私たちが「4人で話し合いたい」と言うと、ツムギはようやく少し安心した表情を見せました。
もし事業を始めるなら、私たちを納得させられるくらいのしっかりした計画が必要でしょう。
ノブトくんの考えを一度きちんと確認しようと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子