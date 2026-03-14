◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)

WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間14日に行われ、ドミニカ共和国が韓国に7回コールド勝ち。チーム打率、本塁打数、得点数で全チームトップに立つドミニカ共和国ですが、この日はバットだけでなく走塁でも魅せました。

ドミニカ共和国は韓国戦を終え、チーム打率(.312)と本塁打数(14本)、得点数(51点)が全チームトップ。パドレスのフェルナンド・タティスJr.選手やメッツのフアン・ソト選手、ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.選手などMLBのスター選手が数多く名を連ねています。

ドミニカ共和国はこの日、プールC2位通過の韓国と対戦。両者無得点で迎えた2回にはこれまでと違った形で先制します。先頭のゲレーロJr.選手が四球で出塁すると、ジュニア・カミネロ選手のレフト線へのツーベースヒットで、1塁ランナーのゲレーロJr.選手が巨体を揺らしながら激走。果敢に本塁を狙うと、送球が外側にそれたのを見て内側によけながら頭から豪快にダイブ。見事生還し先制点をもぎ取ります。

さらに3-0で迎えた3回にも、先頭のフアン・ソト選手がヒットで出塁。無死1塁の場面で続くゲレーロJr.選手がセンター横を抜けるツーベースヒットを放つと、ソト選手が1塁から一気に本塁へ全力疾走。これは際どいタイミングでクロスプレーとなりますが、審判の判定はセーフ。リプレー検証が行われると、ソト選手はキャッチャーのタッチをうまくかいくぐりホームベースを右手でタッチ。1点を走塁で必死に取りに行く姿勢に、チームメートも大盛り上がりとなりました。