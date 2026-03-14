「スノウボールアース」OP/EDテーマを使用したメインPV・キービジュアル解禁！

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小学館「月刊！スピリッツ」にて 2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。単行本発売にあわせて数々の著名人から期待のコメントが寄せられ話題となっていた本作が、遂に4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系「フラアニ」にてTVアニメを放送開始。

このたび、OPテーマとEDテーマを使ったメインPV、そしてキービジュアルが公開された。

OPテーマは先月2月11日に武道館での初単独ライブを成功させ、ギネス記録を樹立するなど大きな話題となったtuki.がTVアニメ初タイアップ曲として書き下ろした「零-zero-」。先だって本作のOPテーマを担当することが決定していたが、ついにメインPVにて音源が一部公開となりました。

さらに、EDテーマはヒグチアイ「今この胸に滾るのは」に決定。2022年に公開された「悪魔の子」MVがYouTubeで2億回再生を突破するなど、作品に寄り添った楽曲でアニメファンから親しまれるヒグチアイが本作のために優しくも温かい楽曲を描き下ろした。

あわせて原作者・辻次夕日郎描きおろし『スノウボールアース』×「ヒグチアイ」コラボイラスト公開！さらに、コメントも到着した。

●楽曲情報

OPテーマ

tuki.

「零-zero-」

配信リンクはこちら

https://lnk.to/tukizero_

tuki. 「零-zero-」 Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン抽選応募フォームはこちら

https://forms.gle/UB3ZeoZrEuHm1G1s7

EDテーマ

ヒグチアイ

「今この胸に滾るのは」

＜ヒグチアイコメント＞

最悪の思い出がなければ、わたしは今のわたしになれたのだろうか、と思うことがある。

なければよかった、とも思うけど、起きてしまったことは消せない。傷がある。だけど、深く沈んだら大きく浮上できる。

人間はそういうふうにできていると思う。背負い続けている後悔とも手を取り合って、今日も強く生きる。

迷いながらも走り続けなければならない忙しい人たちへ贈る賛歌です。

ヒグチアイ

＜辻次夕日郎コメント＞

あのヒグチアイさんにエンディングテーマを彩っていただける喜びを、深く噛み締めています。初めて楽曲を聴かせていただいた時、凍てついた星で懸命に生きる人々の強さと弱さ、そして人間をまるごと肯定してくれるような熱い優しさを感じました。聴くだけで魂が鼓舞される、素敵な一曲です！

この曲が『スノウボールアース』のエンディングテーマとして毎話を締めくくってくれることで、鉄男やユキオたちの冒険を、どんな逆境の中でも希望とともに見届けられるのではないかと思います。そんな最高の日々を、今からとても楽しみにしています！

●作品情報

アニメ『スノウボールアース』

2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送開始

配信

2026年4月４日より毎週土曜00:00各配信プラットフォームにて順次配信開始

＜INTRODUCTION＞

凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！

各界の著名人が絶賛！

「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、

コミックスはシリーズ累計80万部を突破の話題作。

雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、

いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！

＜STORY＞

「ユキオ、俺、友達を作る。」

人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、

巨大ロボット〈ユキオ〉。

彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。

人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。

地球に帰還した鉄男が目にしたのは

雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！

変わり果てた景色の中、

ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。

【キャスト】

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木 蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村 好

泉那由他：河西健吾

桜井多見哉：大野智敬

卯月ゆま：奈良平愛実

甲乙一：永瀬アンナ

西園寺真琴：森永千才

赤城莉子：河瀬茉希

相模逸石：杉田智和

【原作】

辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）

【スタッフ】

監督：境 宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン/総作画監督 ：河野敏弥

メカデザイン：金 世俊

モンスターデザイン：柳 隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

ＣＧディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林 賢太・小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作 :スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会

オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」

エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」

Ⓒ辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

関連リンク

アニメ『スノウボールアース』公式サイト

https://snowballearth.net